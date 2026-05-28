Волгоград отмечает День пограничника





Свой профессиональный праздник отмечают сегодня, 28 мая, пограничники всей России. В Волгограде местом встречи действующих военнослужащих и тех, кто служил в пограничных войсках много лет назад, традиционно становится площадь Чекистов.

Дата для праздника была выбрана неслучайно, так как 28 мая 1918 года Совет народных комиссаров выпустил Декрет, учреждавший Пограничную охрану РСФСР.

– Ни одна война, ни один вооруженный конфликт, в которых пришлось участвовать Российской империи, а после Советском Союзу и России, не обходили стороной пограничников, - напомнили в Пограничной службе ФСБ России по Волгоградской области. – Благодаря бдительности, стойкости и храбрости пограничников были задержаны и обезврежены тысячи вражеских шпионов, диверсантов, контрабандистов. Разгромлены сотни банд, пытавшихся проверить прочность и неприступность российских границ.

После официальной встречи, в которой кроме руководства и сотрудников регионального Пограничного управления, Управления ФСБ России и руководства правоохранительных органов участвовали ветераны пограничной службы, волгоградцы перешли на более неформальный тон, с теплом вспоминая свои армейские годы и с мальчишеской радостью встречая сослуживцев.

- Пограничники служат на всех границах страны: на дальнем Востоке, в суровых условиях Арктики, на южных рубежах, от Кавказа до Каспия, а также на приграничных территориях за пределами России – в Армении и Таджикистане, в Киргизии, Абхазии и Южной Осетии, - добавляют в ведомстве. – В Волгоградской области пограничники охраняют участок российско-казахстанской границы протяженностью более 200 километров, который проходит по территориям Палласовского и Старополтавского районов.





Машины с развевающимися на ветру флагами и разливающимися по улицам песнями про закрытые на замок границы с самого утра тянутся к назначенным местам встречи не только в Волгограде, но и в Волжском. А накануне в городе-спутнике прошла Международная патриотическая акция «Боевой расчет». У памятника «Пограничникам всех поколений» руководство и сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России, а также Управления ФСБ России вместе со школьниками провели торжественный боевой расчет, вспомнив о погибших героях разных поколений.

