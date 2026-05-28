Чекисты отмечают 108-летие волгоградского Управления ФСБ России





В Волгограде сегодня, 28 мая, сотрудники регионального УФСБ России отмечают 108-ю годовщину со дня образования Управления. В этот день в 1918 году Исполнительным Комитетом Царицынского Совета было принято решение о создании Царицынской чрезвычайной комиссии.

Первым председателем Царицынской ЧК был Борман Альфред Карлович. С первых дней чекисты вступили в схватку с контрреволюцией, орудовавшей в Царицыне, а в годы Великой Отечественной войны сталинградские сотрудники госбезопасности вели разведку, ликвидировали шпионов и диверсантов, обеспечивали эвакуацию людей. В военном Сталинграде чекисты принимали непосредственное участие в боевых действиях – неоценимый вклад внесла 10-я стрелковая дивизия войск НКВД, первой принявшая на себя удар гитлеровской армии.

Сегодня перед сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области стоят не менее серьезные задачи: выявление лиц, совершивших государственную измену, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Занимаются современные чекисты и борьбой с коррупцией, с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

По традиции в этот день торжественные мероприятия проходят в Волгограде на площади Чекистов, а также у недавно открывшегося памятника начальнику Сталинградского областного Управления НКВД генерал-лейтенант А.И. Воронина.