



Пожилая волгоградка получила тяжелейший удар за свою просьбу уступить место на лавочке.

В середине мая 79-летняя жительница Дзержинского района вышла во двор и, подойдя к скамейке, попросила соседа уступить ей место. Однако без разговоров 47-летний мужчина, которому подобная просьба пришлась не по нраву, с силой толкнул ее ногой. От удара пенсионерка упала. В больницу пострадавшую привезли с переломом правой бедренной кости.





- Волгоградец, неоднократно судимый за подобные преступления, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото Андрея Поручаева, видео ГУ МВД России по Волгоградской области