В Волгограде КНС перевели на автономный режим после модернизации





В Тракторозаводском районе Волгограда местная канализационная насосная станция переведена на автономный режим работы без необходимости нахождения здесь персонала. Сделать это позволила глубокая модернизация объекта.

- Специалисты будут периодически посещать объект и проверять работу оборудования, но в остальном управление процессом возьмет на себя автоматика. Система сама сможет регулировать работу насосов в зависимости от нагрузки: когда стоки заполнят приемное отделение до определенного уровня, сработают датчики и запустятся насосы, которые начнут перекачивать стоки. После перекачки насосы будут автоматически отключаться — до следующего заполнения приемного отделения. И так по кругу, — уточнили в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

Коммунальщики отмечают, что автономный режим КНС не только повысит качество оказания коммунальной услуги, но и позволит ресурсонабжающей организации экономить на электропотреблении за счёт «умных» алгоритмов, которые оптимизируют использование насосного оборудования.

При этом модернизированный объект подключён к пульту диспетчеров ЦДС. В случае возникновения нештатной ситуации специалисты мгновенно об этом узнают и смогут направить ремонтную бригаду для принятия необходимых мер.

Внедрение такого рода технологий на КНС в Тракторозаводском районе во многом носит пилотный характер. После того как эксперты «Концессии» оценят результаты, современные технологии могут быть внедрены и на других подобных объектах в Волгограде.

Напомним, ранее коммунальщики уже произвели обновление вентиляционных систем и комплексов мониторинга загазованности на 35 КНС. Ещё на трёх объектах соответствующие работы находятся в самом разгаре.

Фото из архива ИА «Высота 102»