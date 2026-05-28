Цены на квартиры в Ростове обогнали стоимость жилья в Египте





Вторичная недвижимость в Ростове-на-Дону превзошла по средней стоимости жилье в египетской Хургаде. Как передает Привет-Ростов, к такому выводу пришли авторы издания «Город N» по результатам анализа рыночных показателей.

Квартиры в Ростове в среднем стали дороже египетских на 1,5 млн рублей. Минимальная цена входа на ростовском рынке превысила египетскую более чем на 750 тысяч рублей. Средняя стоимость квартиры на вторичке достигает 6,1 млн рублей, тогда как в Хургаде стоимость составляет 4,62.

Самым бюджетным жильем в Ростове оказалась квартира за 2,2 млн рублей. За ту же стоимость в Хургаде можно приобрести студию площадью 23 квадратных метра в закрытом комплексе с бассейнами.

На фоне дорогой российской ипотеки и высоких цен жители Ростова стали активнее присматриваться к зарубежным объектам