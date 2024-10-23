



Губернатор Волгоградской области утро 23 октября начал с поездки в Среднеахтубинский район, где продолжается возведение Третьего пускового комплекса в составе моста через реку Волга. По информации Андрея Бочарова, движение по первой части данного комплекса будет запущено до конца 2024 года.

– Мы находимся на завершающем этапе. Осталось совсем немного: задача — до конца года закончить все работы, связанные со строительством 1-го этапа Третьего пускового комплекса и запустить движение. Объект по-настоящему долгожданный, очень востребованный, очень нужный для социально-экономического развития Волгоградской области, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Подрядной организацией обустроены основной ход магистрали и съезды, уложены тротуары и велодорожки, смонтированы линии наружного освещения, устроены локальные очистные сооружения и ливневая канализация.

На мосту через ерик Гнилой завершается установка шумозащитных экранов, перил и барьерного ограждений. Движение автотранспорта запущено по мосту через ерик Осинки в полном объеме, через ерик Гнилой движение осуществляется по временной схеме.

– Необходимо в 2025 году завершить проектирование второй нитки моста через Волгу, – поставил задачу Андрей Бочаров. Этот объект позволит развести потоки и обеспечить безопасное, беспрепятственное и быстрое прохождение транзитного транспорта через Волгу.





Напомним, протяженность Третьего пускового комплекса составит 14 километров. Строительство разбито на два этапа: длина дороги на первом этапе – 4,5 км, в том числе 2 моста и транспортная развязка. Протяженность второго этапа – 9,7 км, включая6 мостов, 10 водопропускных труб.

– Проект второго этапа готов и прошел госэкспертизу. Запуск всего Третьего пускового комплекса свяжет Заволжье с областным центром, выведет транзит из населенных пунктов Среднеахтубинского района, обеспечит выход на ключевые федеральные трассы, станет одним из важных звеньев транспортного коридора «Север - Юг». Реализация этого проекта дает новые возможности для развития экономики региона и всей страны на десятилетия вперед. Более того, о межгосударственном значении этой дороги заявил и Министр транспорта РФ Роман Старовойт. Кроме того, уже проводится проектирование Четвертого пускового комплекса, – сообщили в администрации региона.