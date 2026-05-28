Главное

АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

Актуально

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
Федеральные новости
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Общество

День пограничника и 108-летие УФСБ отмечают в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Общество 28.05.2026 15:15
0
28.05.2026 15:15


Десятки крепких мужчин, автомобили с флагами погранслужбы на дорогах. Так 28 мая с раннего утра в Волгограде отмечают сразу два важных события – 102-ю годовщину со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области и 108-летие Управления ФСБ России по Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», официальная и торжественная часть этого дня прошла сегодня на площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда. В возложении цветов к мемориалу по традиции приняли участие руководители силовых ведомств – глава УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин и начальник Пограничного управления ФСБ России в Волгоградской области Александр Маячкин. Цветы к мемориалу возложили также руководитель СУ СК России Василий Семенов, вице-губернатор Евгений Харичкин, митрополит Феодор, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск и органов госбезопасности.




С первых дней своей деятельности чекисты Царицынской ЧК вступили в схватку с контрреволюцией, орудовавшей в Царицыне. 

– Страницы истории нашего Управления наглядно свидетельствуют о масштабности и жестокости классовой борьбы, развернувшейся в тот период в Царицыне и уездах. Героическая оборона Царицына вошла в историю нашей Родины как образец самоотверженной борьбы народа в годы гражданской войны, – говорят сегодня в УФСБ России по Волгоградской области. 


– Суровым испытанием для нашего Управления были предвоенные годы и годы войны. Чекисты вступили в схватку с фашистской Германией задолго до начала Отечественной войны. В период Великой Отечественной войны перед сотрудниками госбезопасности стояли серьезные задачи: добывание разведывательной и контрразведывательной информации, выявление и пресечение подрывной деятельности шпионов, диверсантов, сохранение государственной и военной тайны, обеспечение и эвакуация людей, государственного имущества, военной и производственной техники, продовольствия, непосредственное участие в боевых действиях с врагом. Неоценимый вклад в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков в дни Сталинградской битвы внесла 10-я стрелковая дивизия войск НКВД, первая, принявшая на себя удар гитлеровской армии, рвавшейся к Волге, – продолжают современные чекисты. 



В послевоенные годы сотрудники УНКВД по Сталинградской области продолжали разоблачать тех, кто оказывал содействие немецким оккупантам. Вне зависимости от названия и времени, органы безопасности остаются верны своему предназначению – стоять на страже интересов Отечества: быть живым щитом на пути терроризма и организованной преступности, обеспечивать безопасность страны и ее граждан. 


Пограничная служба ФСБ России является правопреемницей всех пограничных структур российского государства. Ни одна война, ни один вооруженный конфликт, в которых пришлось участвовать Российской империи, Советскому Союзу, не миновали стороной пограничников. Они всегда были в центре военных событий, решая самые разнообразные задачи. «Первые принявшие бой» – это выражение всегда сопутствовало пограничной службе на всех этапах её развития.


Благодаря высокой бдительности, стойкости, храбрости пограничников были задержаны и обезврежены тысячи вражеских шпионов, диверсантов, контрабандистов, разгромлены сотни банд, пытавшихся проверить прочность и неприступность российских границ.



Границы России сегодня – это не просто линии на карте, а передний край обеспечения национальной безопасности. В современных условиях пограничники противодействуют широкому спектру угроз – от контрабанды и нелегальной миграции до диверсий с применением высокотехнологичных средств. Каждый день они стоят на страже безопасности, зачастую рискуя жизнью.











Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.05.2026 17:21
Общество 28.05.2026 17:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.05.2026 17:01
Общество 28.05.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 16:00
Общество 28.05.2026 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 15:15
Общество 28.05.2026 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 14:57
Общество 28.05.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 13:32
Общество 28.05.2026 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.05.2026 13:01
Общество 28.05.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 12:51
Общество 28.05.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 12:48
Общество 28.05.2026 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 12:00
Общество 28.05.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 11:51
Общество 28.05.2026 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 11:48
Общество 28.05.2026 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 11:09
Общество 28.05.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 10:00
Общество 28.05.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2026 09:52
Общество 28.05.2026 09:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:21
Волгоград стал площадкой для обсуждения партнерства НКО, бизнеса и государстваСмотреть фотографии
17:10
«Новым фермерам» под Волгоградом не удалось отобрать землю у матери погибшего на СВОСмотреть фотографии
17:01
Под Волгоградом компанию оштрафовали за неудавшуюся аферу с электроэнергиейСмотреть фотографии
16:58
Иван Литвенок подписал новый трёхлетний контракт с СК «Ротор»Смотреть фотографии
16:11
Подпольный цех с мешками табака накрыли полицейские под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Бочаров рассказал Устинову о благоустройстве ул. Дзержинского с вековой историейСмотреть фотографии
15:15
День пограничника и 108-летие УФСБ отмечают в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:57
Камиль Ларин и Валерий Карпин пригласили на большой футбол в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Под Волгоградом возведут трассу с шестью мостами за 13 млрд рублейСмотреть фотографии
14:35
Под Волгоградом свиноферма завалила «пахучими» отходами 1500 кв.м. землиСмотреть фотографии
13:06
Южане рассказали, что хотят получать зарплату раз в неделюСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде облдума утвердила заградительные штрафы для владельцев электросамокатовСмотреть фотографии
12:51
Волгоград отмечает День пограничникаСмотреть фотографии
12:48
РФС ищет футбольные таланты в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Чекисты отмечают 108-летие волгоградского Управления ФСБ РоссииСмотреть фотографии
11:51
«Ошибки были. Понимание достигнуто»: накануне эфира Соловьёва в школе Камышина побывали чиновники и депутатыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
Волгоградские волонтёры привезли ветеринарный госпиталь на ДонбассСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде закрылась траттория Rimini на ул. КалининаСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом экс-главврача ЦРБ осудили на 4 года за получение взятокСмотреть фотографии
10:00
Цены на квартиры в Ростове обогнали стоимость жилья в ЕгиптеСмотреть фотографии
09:52
Чтобы отпуск не стал мрачным: волгоградцам напомнили о долгах за светСмотреть фотографии
09:38
В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%Смотреть фотографии
09:36
В Волгограде КНС перевели на автономный режим после модернизацииСмотреть фотографии
09:05
Волгоградец с силой ударил ногой пенсионерку за просьбу уступить местоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
В Волгоградской области резко подорожали визиты к стоматологуСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде потушили условный пожар в депоСмотреть фотографии
08:00
Квартира или банковский вклад? Экономист рассказала, как выгоднее всего копить деньгиСмотреть фотографии
07:35
Над территорией России уничтожили 62 беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:18
0:4 – «Ротор‑2» накрыло «Волной»Смотреть фотографии
07:08
В Волгограде дрогнули цены на огурцы и помидоры: сколько они стоят сейчас?Смотреть фотографии
 