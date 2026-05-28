



Десятки крепких мужчин, автомобили с флагами погранслужбы на дорогах. Так 28 мая с раннего утра в Волгограде отмечают сразу два важных события – 102-ю годовщину со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области и 108-летие Управления ФСБ России по Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», официальная и торжественная часть этого дня прошла сегодня на площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда. В возложении цветов к мемориалу по традиции приняли участие руководители силовых ведомств – глава УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин и начальник Пограничного управления ФСБ России в Волгоградской области Александр Маячкин. Цветы к мемориалу возложили также руководитель СУ СК России Василий Семенов, вице-губернатор Евгений Харичкин, митрополит Феодор, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск и органов госбезопасности.













С первых дней своей деятельности чекисты Царицынской ЧК вступили в схватку с контрреволюцией, орудовавшей в Царицыне.

– Страницы истории нашего Управления наглядно свидетельствуют о масштабности и жестокости классовой борьбы, развернувшейся в тот период в Царицыне и уездах. Героическая оборона Царицына вошла в историю нашей Родины как образец самоотверженной борьбы народа в годы гражданской войны, – говорят сегодня в УФСБ России по Волгоградской области.





– Суровым испытанием для нашего Управления были предвоенные годы и годы войны. Чекисты вступили в схватку с фашистской Германией задолго до начала Отечественной войны. В период Великой Отечественной войны перед сотрудниками госбезопасности стояли серьезные задачи: добывание разведывательной и контрразведывательной информации, выявление и пресечение подрывной деятельности шпионов, диверсантов, сохранение государственной и военной тайны, обеспечение и эвакуация людей, государственного имущества, военной и производственной техники, продовольствия, непосредственное участие в боевых действиях с врагом. Неоценимый вклад в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков в дни Сталинградской битвы внесла 10-я стрелковая дивизия войск НКВД, первая, принявшая на себя удар гитлеровской армии, рвавшейся к Волге, – продолжают современные чекисты.









В послевоенные годы сотрудники УНКВД по Сталинградской области продолжали разоблачать тех, кто оказывал содействие немецким оккупантам. Вне зависимости от названия и времени, органы безопасности остаются верны своему предназначению – стоять на страже интересов Отечества: быть живым щитом на пути терроризма и организованной преступности, обеспечивать безопасность страны и ее граждан.





Пограничная служба ФСБ России является правопреемницей всех пограничных структур российского государства. Ни одна война, ни один вооруженный конфликт, в которых пришлось участвовать Российской империи, Советскому Союзу, не миновали стороной пограничников. Они всегда были в центре военных событий, решая самые разнообразные задачи. «Первые принявшие бой» – это выражение всегда сопутствовало пограничной службе на всех этапах её развития.





Благодаря высокой бдительности, стойкости, храбрости пограничников были задержаны и обезврежены тысячи вражеских шпионов, диверсантов, контрабандистов, разгромлены сотни банд, пытавшихся проверить прочность и неприступность российских границ.









Границы России сегодня – это не просто линии на карте, а передний край обеспечения национальной безопасности. В современных условиях пограничники противодействуют широкому спектру угроз – от контрабанды и нелегальной миграции до диверсий с применением высокотехнологичных средств. Каждый день они стоят на страже безопасности, зачастую рискуя жизнью.









































Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»