АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Бочаров рассказал Устинову о благоустройстве ул. Дзержинского с вековой историей

Благоустройство самой протяженной пешеходной улицы в Волгограде – улицы Дзержинского – завершится в ее юбилейный год. 100 лет назад в 1926 году эта улица начала формироваться вместе со строительством Сталинградского тракторного завода. С 2020 года поэтапно проводится комплексное благоустройство этой территории. В этом году работы вступили в завершающую стадию. Об этом, как сообщили в администрации региона, рассказал губернатор Андрей Бочаров, который принял участие в личном приеме граждан Полномочным представителем Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым.

Вопрос о благоустройстве пешеходной зоны по ул. Дзержинского — от ул. Мещерякова до ул. Шурухина задала на приеме жительница Волгограда Нина Мясникова. Этот участок, как прозвучало в ходе видеосовещания, будет обновлен в ближайшее время.

Глава региона доложил Владимиру Устинову, что благоустройство будет выполнено в рамках государственной и муниципальной программ «Формирование комфортной городской среды». Объект включен в план на 2026-2027 годы с учетом рейтингового голосования граждан. Работы планируют выполнить в два этапа. Андрей Бочаров отметил, что первый этап благоустройства территории (от ул. Мещерякова до дома №30 по улице Дзержинского) уже стартовал, до конца октября 2026 года работы первой очереди будут завершены. Второй этап по проекту завершится в ноябре 2027 года. Согласно проекту, предстоит благоустроить участок площадью 0,7 га. Здесь появятся плиточные мощеные дорожки, системы полива, освещения и видеонаблюдения, а также садово-парковая мебель и зеленые насаждения.

Обновление пешеходной части улицы Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда проходит поэтапно с 2020 года. За это время обновлено пространство от проспекта Ленина до ул. Шурухина с учетом территории, прилегающей к Дворцу культуры. Обновлено плиточное покрытие, появилось качественное освещение, системы видеонаблюдения, новые сценарии озеленения с системой полива, дождевая канализация, а также малые архитектурные формы, арт-объекты и спортивное оборудование. Преображаться улица Дзержинского продолжит и в 2026-ом, в год своего 100-летия.

Напомним, что в настоящее время в Волгоградской области продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройства на платформе федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители выбирают, какие из 52-х представленных проектов будут реализованы в 2027-м году.

Волгоградская область активно использует ресурсы федеральных, региональных программ, национальных проектов для реализации задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым по формированию комфортных городских пространств и преображению территорий. К работе по созданию новых проектов активно привлекается молодежь. В текущем году на территории Волгоградской области реализуется более 200 проектов с общим объемом финансирования более 2 миллиардов рублей. С 2014 года реализовано порядка 2,9 тысячи проектов благоустройства.

Фото администрации Волгоградской области

