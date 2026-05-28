Чтобы отпуск не стал мрачным: волгоградцам напомнили о долгах за свет

В Волгоградской области с начала 2026 года специалисты «Волгоградэнергосбыта» приостановили поставку электроэнергии по 4391-му лицевому счету с общим долгом более 32 млн рублей. Как отмечают специалисты, с началом летних отпусков ситуация может усугубиться.
– Статистика с разбивкой по месяцам свидетельствует о нарастании долговых обязательств. Если в январе и феврале электроэнергию ограничивали 302-м и 656-ти должникам, то уже в марте и апреле – 1084-м и 1406-ти соответственно. В летний сезон, как правило, эти цифры только растут, – уточняют специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Чтобы впечатления от отдыха или отпуска на даче не были испорчены, волгоградцам советуют перед поездкой убедиться в отсутствии долгов за свет. Стоит позаботиться и о своевременной передаче показаний (ежемесячно, до 25 числа) и оплате (до 15 числа за предыдущий месяц). Почему это необходимо?
– В случае неполучения информации в срок, начисления проходят по среднемесячному показателю. Если долг превысит сумму двухмесячного норматива потребления, поставщик вправе ограничить поставку ресурса. А для его возобновления придется оплатить не только сумму долга, но и работы по ограничению – повторному подключению. Для жителей многоквартирных домов эта сумма составляет 5 тыс. рублей, – поясняют специалисты.
Важно понимать, что за счет пени сумма долга в конечном итоге может оказаться слишком большой, а если дело дойдет до суда, то к общей сумме прибавится еще и оплата госпошлины и исполнительского сбора.
Передать показания и оплатить электроэнергию можно онлайн. Самый удобный способ – личный кабинет на сайте «Волгоградэнергосбыта» (energosale34.ru) или мобильное приложение.
