Волгоградская область попала в тройку регионов ЮФО с самыми высокими зарплатами за май 2026 года, впервые заняв по этому показателю третье место. По данным Росстата, в мае средняя зарплата жителей региона составила 75626 рублей. Это на 3006 рублей больше, чем было в апреле. Тогда сообщалось, что жители региона получают в среднем 72620 рублей.