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Экономика

Росстат: Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по средней зарплате

Экономика 30.07.2026 19:21
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30.07.2026 19:21


Волгоградская область попала  в тройку регионов ЮФО с самыми высокими зарплатами за май 2026 года, впервые заняв по этому показателю третье место. По данным Росстата, в мае средняя зарплата жителей региона составила 75626 рублей. Это на 3006 рублей больше, чем было в апреле. Тогда сообщалось, что жители региона получают в среднем 72620 рублей. 

Больше всего в Южном федеральном округе зарабатывают жители Краснодарского края. В мае они получали в среднем 90867 рублей. На втором месте – Ростовская область (77760 рублей). 

Ранее волгоградский регион находился в середнячках по уровню средних зарплат. Третью строчку в ЮФО по данному показателю на протяжении длительного периода занимала Астраханская область. 

Фото сгенерировано ИИ

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