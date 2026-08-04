



По итогам первого полугодия 2026 года жители Волгоградской области оплатили по Пушкинским картам билеты на культурные мероприятия на общую сумму 113,8 млн рублей. Наибольший объем расходов пришелся на кинотеатры – на кинопоказы молодые люди направили 40,4 млн рублей.

С начала 2026 года в Волгоградской области было оформлено более 120 тысяч Пушкинских карт. Наиболее активно к программе присоединяются 17-летние жители региона – им выдано свыше 19-ти тысяч карт. На втором месте 16-летние подростки – для них оформлено 18,9 тысячи карт.

Напомним, с 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» стал ВТБ. Банк обеспечивает выпуск и обслуживание карт, сохранив все условия федеральной программы для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

– Мы видим высокий интерес жителей Волгоградской области к программе: только за первое полугодие по Пушкинским картам оплачено билетов на культурные мероприятия почти на 114 млн рублей. Особенно показательно, что значительную часть аудитории составляют школьники 16–17 лет – именно в этом возрасте формируется привычка проводить свободное время с пользой, открывая для себя театры, музеи, концертные площадки и кино. Для нас важно обеспечить участникам программы удобный и надежный сервис, чтобы оформление и использование карты были максимально простыми и доступными, – отметил Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области.