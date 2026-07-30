Арбитражный суд Волгоградской области рассматривает дело о признании несостоятельным ООО «Волгоградский композитный завод» (ООО «ВКЗ»). С соответствующим заявлением в арбитраж обратилась Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан, передает ИА «Высота 102».

Поводом для этого стали долги завода в сумме 36,9 миллиона рублей. Арбитражный суд Волгоградской области принял дело к производству и затребовал сведения о зарегистрированном за ООО «ВКЗ» имуществе. В свою очередь представители предприятия подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Ближайшее заседание назначено на 13 августа.

Напомним, что Волгоградский композитный завод изготовил для города несколько десятков остановочных павильонов из стеклопластика желтого цвета, которые местные жители прозвали «пивными баклажками». Ранее сообщалось, что учредителем этой компании является депутат Волгоградской городской думы Руслан Морозов.