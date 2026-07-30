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Экономика

В Волгограде упали цены на бензин и исчезли очереди на АЗС

Экономика 30.07.2026 17:03
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30.07.2026 17:03


Что происходит сегодня на волгоградских АЗС, все ли марки автомобильного топлива есть в наличии и какие ценники выставляют операторы – журналисты ИА «Высота 102» проехали несколько автозаправок и оценили ситуацию. 

После позитивной новости Росстата, зафиксировавшего значительное падение стоимости основных марок бензина и дизеля за период с 21 по 27 июля, об обвале цен на автомобильное топливо говорить не приходится. А все потому, что в начале июля его средняя стоимость увеличилась в регионе сразу на полтора рубля. Правда, уже через неделю темпы роста стоимости топлива снизились – до 64 копеек. Но в итоге в конце июля цены, по сути, откатились к показателям месячной давности. 


Напомним, накануне в Росстате заявили о довольно серьезном падении цен на два вида бензина и дизель в волгоградском регионе. Так, средняя стоимость топлива снизилась с 71,25 до 71,01 рубля. В частности, АИ-92 подешевел с 67,14 до 66,88 рубля за литр, АИ-95 – с 74,85 до 74,52 рубля. Дизтопливо стоит теперь в среднем 78,03 рубля. Это на 53 копейки меньше, чем было в предыдущем периоде наблюдения. 

Примерно такие же ценники сегодня, 30 июля, можно было увидеть на заправках в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. А на некоторых точках было и того дешевле. В частности, «Роснефть» торговала АИ-92 по 65,65 рубля, АИ-95 – по 71,85 рубля за литр. Дизтопливо предлагалось по цене 77,05 рубля.


Чуть дороже были эти марки бензина в сети «Лукойла». Стоимость АИ-92 была сегодня 66,16 рубля, АИ-95 – 72,93 рубля. А вот дизеля на АЗС на улице Рокоссовского не было. Впрочем, дизтопливо можно было приобрести на другом пункте «Лукойла» на улице Ватутина. Здесь его реализовывали по цене 79,37 рубля за литр.

Стоимость АИ-92 на заправках Teboil в Волгограде сегодня составляла 65,61 рубля за литр, АИ-95 – 71,8 рубля, АИ-95 экто – 74,72 рубля. Дизельное топливо стоило 78,22 рубля. 

А вот «сотого» бензина, который, по данным Росстата, подорожал в Волгоградской области за последнюю неделю на 2 рубля – до 96,19 рубля, на АЗС, на которых побывали корреспонденты, обнаружить не удалось. 


Но главное, что очередей к волгоградским АЗС больше не наблюдается. Также накануне стало известно, что  «Лукойл» и «Газпром» отменили лимиты на отпуск бензина и дизтоплива. Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона. 

Теперь владельцы моторных лодок и газонокосилок ждут, когда на АЗС разрешат продавать бензин в канистры. Напомним, этот запрет действует в регионе до сих пор. 

Фото Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»

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