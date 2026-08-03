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«Металлургия стала делом всей жизни»: Почетный металлург Людмила Цымбалюк рассказала, как построила карьеру и нашла личное счастье

Экономика 03.08.2026 09:18
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03.08.2026 09:18


Правильно выбрать свой профессиональный путь, чтобы сделать карьеру и добиться признания, – задача непростая. Нередко жизненные обстоятельства складываются так, что этот выбор происходит незапланированно, но именно он и оказывается верным. Так произошло с Людмилой Цымбалюк, которая в этом году в преддверии профессионального праздника была удостоена звания «Почетный металлург». 

О выбранном пути

В металлургию Людмила Ювенальевна пришла 42 года назад. Сегодня на «Красном октябре» она возглавляет группу по термообработке технологического управления. В списке ее задач – разработка, совершенствование технологических процессов термического производства, освоение новых видов продукции и технологий, а также повышение качественных характеристик металлопродукции. В начале своего профессионального пути Людмила Цымбалюк даже и не думала, что достигнет таких высот. Она просто занималась тем, что ей было интересно.

– По стечению обстоятельств после школы пришла работать в металлографическую лабораторию одного из предприятий, – вспоминает Людмила Ювенальевна. – Было очень интересно, к тому же там во мне разглядели потенциал и отправили учиться в Московский институт стали и сплавов, где я успешно получила диплом по специальности «Физика металлов». Так что металлургия совершенно незапланированно, но к большому счастью, вошла в мою жизнь.

На «Красный октябрь» молодой металлург попала по распределению вслед за мужем. Тогда она устроилась в Центральную заводскую лабораторию, которая фактически стала ее вторым домом. 

О процессе поиска

Освоение новых марок предусматривает, в том числе разработку и освоение режимов термообработки для получения заданных характеристик стали, которые влияют на качество металлопродукции. 

– Когда режим подобран верно, все испытания успешно пройдены, потребитель получает именно то, что ожидал. Вообще люблю задачи, решения к которым нужно поискать, до сих пор этот процесс «поиска» в радость. Звание «Почетный металлург» – это результат совместной работы всех сотрудников технологического управления, работников цехов, которые всегда были рядом и оказывали помощь и поддержку, – говорит Людмила Ювенальевна.

Эту радость от процесса, которую испытывает до сих пор, как наставник сегодня она пытается передать студентам ВолгГТУ, которые приходят на практику. Будущих дипломированных специалистов по металловедению и термической обработке металлов Людмила Цымбалюк консультирует по вопросам, связанным с темами дипломных работ.

Самым важным качеством в профессии металлурга она считает ответственность. Именно это Людмила Ювенальевна ценит в коллегах и старается привить молодым сотрудникам.

О личном

Почетный металлург Людмила Цымбалюк добилась успеха и в семейной жизни. Она счастливая жена, мама и бабушка двух прекрасных внучек. В свободное от работы время в радость также дачные хлопоты и домашние животные. Рукоделие и готовка – еще два любимых занятия, в которых преуспела эта увлеченная женщина. 

Фото: пресс-служба предприятия.

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