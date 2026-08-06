



В Волгоградской области вторую неделю подряд дешевеет автомобильное топливо трех марок. По данным Росстата, его средняя стоимость упала на 38 копеек – до 70,63 рубля за литр. АИ-92 подешевел с 66,88 до 66,56 рубля, АИ-95 – с 74,52 до 74,01 рубля.

Меньше всего снизились цены на дизель – на 11 копеек (до 77,92 рубля). А вот АИ-98 вновь подорожал. В среднем литр стоит теперь 96,84 рубля, тогда как на прошлой неделе цена на него была ниже – 96,19 рублей.

Всего, сообщили в Росстате, за период с 21 по 27 июля автомобильное топливо подорожало в 54 субъектах Российской Федерации, более всего в Новосибирской области +10,4% и Республике Мордовия +10,3%

Снижение цен было зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Марий Эл (-9,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период подорожание бензина составило +0,4% и +0,1% соответственно. Как дешевел бензин на позапрошлой неделе - подробнее



