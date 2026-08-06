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Цены на 3 вида топлива в Волгоградской области падают вторую неделю подряд

Экономика 06.08.2026 08:15
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06.08.2026 08:15


В Волгоградской области вторую неделю подряд дешевеет автомобильное топливо трех марок. По данным Росстата, его средняя стоимость упала  на 38 копеек – до 70,63 рубля за литр. АИ-92 подешевел с 66,88 до 66,56 рубля, АИ-95 – с 74,52 до 74,01 рубля. 

Меньше всего снизились цены на дизель – на 11 копеек (до 77,92 рубля). А вот АИ-98 вновь подорожал. В среднем литр стоит теперь 96,84 рубля, тогда как на прошлой неделе цена на него была ниже – 96,19 рублей. 

Всего, сообщили в Росстате, за период с 21 по 27 июля  автомобильное топливо подорожало в 54 субъектах Российской Федерации, более всего в Новосибирской области +10,4% и Республике Мордовия +10,3%

Снижение цен  было зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Марий Эл (-9,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период подорожание  бензина составило +0,4% и +0,1% соответственно.

Как дешевел бензин на позапрошлой неделе - подробнее 


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