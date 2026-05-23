Директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину пригласили в Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде, жалобу на который 23 мая она опубликовала в своем телеграм-канале. Общественница сообщила, что ей написал подписчик, который заработал фобию из-за проблем с креплениями на аттракционах.

Волгоградец утверждает, что на одном аттракционе у него заклинило крепление, которое не открывалось после поездки. Сотрудники вызвали техника, который вручную пытался разблокировать механизм.

- А на другом ремень безопасности, наоборот, расстегнулся во время движения. При этом оператор никак не реагировала на крик, а просто сидела в телефоне. Парню просто повезло, что с ним ничего не случилось. После он подошел к администрации и потребовал закрыть аттракцион, чтобы провести проверку безопасности, на что ему лишь предложили безлимитный билет для всех членов семьи, - сообщила Мизулина. - Я прошу органы власти города Волгограда проверить эти аттракционы. Мало ли что может произойти - риск для жизни и здоровья людей колоссальный.

На это обращение отреагировала дирекция ЦПКиО. Здесь пояснили, что 21 мая у одного из пассажиров по неустановленной причине расстегнулся ремень, помогающий зафиксировать человека в кресле. Это произошло на аттракционе «Маятник».





- Данный ремень открывается ключом, но его возможно при усилии расстегнуть самостоятельно. Поэтому в целях полного исключения человеческого фактора и возможного влияния пассажира на собственную безопасность во время катания, основным устройством фиксации на данном аттракционе является прижимная планка – данное устройство полностью удерживает пассажира в кресле во время катания и было исправно, - сообщил в своем телеграм-канале директор ЦПКиО Андрей Еркин. - Аттракцион не запустится в работу, пока на пульте управления не будет гореть индикатор, подтверждающий закрытие прижимных планок на всех пассажирских сидениях.

По его словам, после завершения сеанса была остановлена работа аттракциона и проведена повторная проверка устройств фиксации совместно с технической и энергетической службами – все устройства находятся в исправном состоянии. После проверки аттракцион вновь запущен в работу.

- Жалоба гостя взята в работу, посетителю были принесены извинения за случившийся инцидент, - также сообщил Еркин.

В дирекции заверили, что все аттракционы парка ежедневно перед открытием проходят проверку техническими службами, также проводятся углубленные еженедельные и ежемесячные проверки, ежегодно безопасность эксплуатации аттракционов подтверждается по результатам проверок независимой лицензированной организацией. Служба операторов регулярно проходит обучение по эксплуатации аттракционов и порядку действий в случае возникновения внештатной ситуации.

- Приглашаю главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину посетить Центральный парк, - заключил в итоге директор ЦПКиО.

