



8 июля в Красноармейском районе Волгограда очевидцев встревожил столб дыма, поднимающийся от девятиэтажки по адресу бульвар Энгельса, д. 19. Объята пламенем оказался фасадная часть здания. Ликвидировать возгорание пришлось пожарным.







- В 16:15 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. На балконе многоквартирного жилого дома горели вещи б/у на площади 3 кв. метрах. Подразделения 6 ПСЧ ликвидировали горение в 16:32, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, благодаря оперативным действиям спасателей пламени не дали перекинуться на жилые помещения. Эвакуация жильцов не потребовалась. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото и видео: Волгоград Красноармейский / max.ru