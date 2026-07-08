Гордума одобрила спецстатус мемориала героям СВО в Волгограде

Сегодня, 8 июля, Волгоградская городская дума поддержала предложение губернатора Волгоградской области и внесла в региональный парламент проект закона «О Мемориальном комплексе, посвященном увековечению памяти о подвиге защитников Отечества - участников специальной военной операции». Этот вопрос рассмотрят на заседании областной думы уже завтра, 9 июля.

Спецстатус мемориального комплекса, который возводится у подножия Мамаева кургана, обсуждалась ранее в десятках муниципалитетов Волгоградской области. За минувшие две недели инициатива губернатора получила также единодушную поддержку со стороны общественных организаций и ветеранского сообщества региона, областных отделений всех политических партий, молодежных объединений. За придание мемориалу правового статуса высказались и бойцы «Бессмертного Сталинграда» - собрано в поддержку уже около пяти тысяч подписей. Ролик с обращением участников СВО был продемонстрирован на сегодняшнем заседании городской думы.



- Высота 102 и Родина-мать навеки стали символами нашей Великой Победы, и то, что память о наших товарищах, героически погибших в ходе специальной военной операции, будет увековечена на этой святой земле, - очень важно и с исторической, и с нравственной точки зрения, - подчеркнул командир отряда. – Сегодняшнее боевое братство продолжает дело наших дедов и прадедов - бьет нацистов, защищая свою страну.