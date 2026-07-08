Два волгоградских вуза отметились высокими зарплатами выпускников





Два волгоградских университета попали в двадцатку лучших российских вузов по уровню зарплат выпускников, получивших высшее образование с 2020 по 2025 годы. Соответствующий рейтинг подготовлен SuperJob. Исследование затронуло экономические, технические и юридические вузы.

Так, в категории технических вузов 15-е место занял Волгоградский государственный университет. Его выпускники, работающие в Москве, подсчитали аналитики, получали в 2026 году в среднем 165 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем в 2025 году.

В этом же ряду отметился и Волгоградский государственный технический университет, занявший 16-е место. Его выпускники зарабатывают 160 тысяч рублей (тоже на 10 тысяч больше, чем в прошлом году).

Волгоградский государственный университет также фигурирует в двадцатке по экономическому и юридическому профилям. Так, получившие экономические специальности выпускники зарабатывают в столице в среднем 105 тысяч рублей. ВолГУ занял в этом рейтинге 15-е место.

Среди юридических вузов ВолГУ расположился на 17-м месте с показателем 100 тысяч рублей (плюс 10 тысяч).

Справка. В качестве источника информации использоуклквь база резюме SuperJob (50+ млн резюме) и другие открытые источники. Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.



