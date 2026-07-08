В Волгограде в День семьи, любви и верности случился свадебный бум





В День семьи, любви и верности в Волгограде случился свадебный бум. Несмотря на рабочий день, зарегистрировать свои отношения пожелали десятки пар со всех районов города.

– Сегодня у нас уже было шесть регистраций браков, – рассказали в отделе ЗАГС Советского района. – Мы также поздравили супругов с 45-летием совместной жизни, а теперь ждем еще три молодые пары.

Красивые даты, как и праздничные дни традиционно пользуются спросом у будущих супругов. Так, настоящий аншлаг в ЗАГСах города случился 26 июня – в этот день скрепить свои отношения узами брака захотели несколько сотен волгоградцев. По словам сотрудников, они с трудом вмещали в расписание всех тех, кто верит в магию чисел.

– Я работаю в ЗАГСе уже 25 лет, и все это время «красивые» даты пользуются популярностью. День своего рождения мы не забудем никогда. А вот о дате росписи в ЗАГСе люди со временем забывают. Особенно это касается мужчин, которые должны прийти к супруге с цветами. Наверное, поэтому и выбирают такие дни в календаре, которые они потом вспомнят без особо труда, –рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» начальник отдела ЗАГС Центрального района Инна Савельева.

Фото Павла Мирошкина