



В Центральном районе Волгограда очевидцы засняли необычную очередь за бензином. На ул. Пархоменко уставшие от изнурительного ожидания автолюбители решили скрасить времяпрепровождения с помощью комфортабельных палаток и мангала с шашлыками. Необычную картину засняла одна из проезжавших мимо жительниц регионального центра.

- Это могли придумать только волгоградские ребята. Внимание: палаточки, шашлычки – всё как надо. Наш дух не сломить. Мы выкрутимся из любой ситуации, - подчеркнула автолюбительница.

Действительно ли волгоградцы готовили на углях пищу вблизи пожароопасного объекта или же использовали мангал лишь в качестве антуража и подставки для готовых продуктов – неизвестно. Судя по всему, происходящее ничуть не смутило ни других автолюбителей, ни сотрудников АЗС.

Отметим, как ранее сообщала редакция со ссылкой на облкомторг, на региональных заправках сохраняется повышенный спрос на бензин. По данным региональных чиновников, ситуация находится под контролем. Запасы топлива на АЗС оперативно пополняются, а потребление носит ажиотажный характер. При этом многие волгоградцы, желая избавиться от бензиновой зависимости, пытаются экстренно переоборудовать свои автомобили на газовое топливо. Спрос на соответствующие услуги подскочил в регионе в 15 раз, а со складов практически полностью скуплено необходимое для этого газовое оборудование.

Фото и видео: ksy_aluna / одна из признанных экстремистской социальных сетей