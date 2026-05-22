Как Сады Придонья адаптируются в условиях рыночной неопределенности





В компании рассказали о первых итогах продаж 2026 года.

Первый квартал 2026 года в компании прошли с неплохими показателями – продажи в натуральном выражении выросли на 7,5 %, план производства и продаж выполнен на 103%. Существенный рост показали два основных бренда компании Сады Придонья (+ 11%) и Nemoloko (+19%).

По словам Первого вице-президента по продажам Петра Самохина, иллюзий на этот счет в Садах Придонья не питают, так как ситуация на рынке остается сложной.

– Мы еще хорошо помним прошлый, 2025 год, когда первое полугодие компания шла с высокой динамикой, демонстрируя уверенный рост продаж на уровне 20–25%, – комментирует Петр Самохин. – А в конце третьего квартала пришлось корректировать ценовую политику. Рост цен на товары повседневного спроса (FMCG) существенно снизил покупательную способность населения, и, поскольку соковая категория не относится к товарам первой необходимости, мы впервые за три года зафиксировали отрицательный тренд в потребительском спросе. Отрасль начала стагнировать, соковая и детская категории показали падение. Исключением стало лишь направление молочных альтернатив, где целевая аудитория более избирательна и обладает меньшей чувствительностью к росту цен.

В 2026 году Сады Придонья будут и далее максимально фокусироваться на поиске новых возможностей роста и увеличения доли рынка во всех своих продуктовых категориях.

Фото: Сады Придонья.