



В Самаре, где завтра, 23 мая, пройдет ответный матч «Ротора» против «Акрона», появились билборды, раскрашенные в фирменные сине-голубые цвета, с символикой волгоградского клуба и с лозунгом «Вперед за Ротор!».

К слову, в Самару поддержать свою команду сегодня вечером выезжают волгоградские болельщики. Бесплатные автобусы организованы СК «Ротором».





Матч «Ротора» и «Акрона» начнется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 19-30 ч. Напомним, в домашнем матче волгоградцы уступили гостям со счетом 0:2.