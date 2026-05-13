Под Ростовом произошел взрыв в МКД, есть пострадавший





В городе Миллерово Ростовской области в результате взрыва в жилом доме пострадал мужчина. Как сообщает Привет-Ростов, получившего ожоги доставили в больницу столицы региона.

– Инцидент зафиксирован в доме номер 20 по улице Артиллерийской. После хлопка пострадавший был оперативно доставлен в Миллеровскую центральную районную больницу. В связи с серьёзностью состояния пострадавшего принято решение о его транспортировке в Ростов-на-Дону, – передает ростовское СМИ.

Состояние пострадавшего врачами оценивается как тяжелое.

Наиболее вероятной причиной происшествия в ростовском МЧС называют неправильную эксплуатацию газовых приборов. Иной информации оперативные службы на текущий момент не предоставили.

