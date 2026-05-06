Память 200 бойцов СВО увековечили в Саратове





В Парке Победы в Саратове сегодня, 6 мая, увековечили имена 200 погибших при исполнении воинского долга военнослужащих. Как сообщает ИА «СарИнформ», имена бойцов нанесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».

В мероприятии принял участие губернатор Роман Бусаргин.

– Сегодня мы заносим на эти гранитные плиты имена людей, которые отдали за нас самое ценное – свою жизнь. Давайте сделаем все, чтобы эти фамилии не забыли никогда. В Саратовской области об этих людях не забудут никогда, – цитирует саратовское информагентство главу региона.

Имена всех павших воинов зачитали во время церемонии. После минуты молчания православный и мусульманский священники провели богослужения.