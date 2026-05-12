Рост продаж препаратов от импотенции зафиксирован на юге России





В Ростовской области специалисты зафиксировали рост продаж препаратов для лечения эректильной дисфункции. Как сообщает Привет-Ростов ссылкой на данные исследовательского агентства, по итогам 2025 года в Ростовском регионе было продано около 330 тысяч упаковок таких лекарств.

Общая сумма, которую аптечные сети выручили на продаже препаратов от импотенции ростовчанам, составила по итогам прошлого года 235,5 млн рублей, в то время как в 2024-м этот показатель в денежном выражении был на 12% ниже.

– Рост спроса продолжился и в 2026 году. За первые 3 месяца через аптечные сети Ростовской области продали 82,6 тыс. упаковок препаратов. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма продаж достигла 59,8 млн рублей, что оказалось выше прошлогоднего уровня на 15%, – уточняет ростовское СМИ.