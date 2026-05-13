В Саратовской области запретят нейросети в предвыборной агитации





В парламент Саратовской области внесли законопроект, который существенно ограничивает использование искусственного интеллекта при подготовке к выборам и референдумам в регионе. Как сообщает ИА «СарИнформ», проектом закона запрещается использование в агитационных материалах изображения и голоса, созданных с помощью ИИ, если речь идёт об умерших или вымышленных людях.

Исключение делается для самих кандидатов, а также других граждан России, которые дали письменное согласие на использование своих сгенерированных образов. Ещё одно условие – такие граждане не должны быть ограничены в избирательных правах.

Ранее аналогичные нормы были приняты на федеральном уровне. Таким образом, областные парламентарии приводят региональное законодательство в соответствие с общероссийским.

Фото: сгенерировано ИИ / СарИнформ