Дмитрий Песков: СВО может остановиться в любой момент





Специальная военная операция на Украине может завершиться в любой момент, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для этого Киеву необходимо принять ответственное решение.

- СВО может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет – и [Владимир] Зеленский – возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

На брифинге представитель Кремля напомнил и о проделанной работе для урегулирования конфликта мирным путем.

- Багаж наработок в плане мирного процесса позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение, - отметил Дмитрий Песков. – Но говорить в этом контексте о конкретике в данный момент не приходится.

В День Победы президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине близится к своему завершению.

– Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта], – приводит дословную цитату главы государства ТАСС.

Общаясь с журналистами, глава государства также отметил, что с самого начала раскручиванием противостояния России и Украины занимались западные политики.

– Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев, – пояснил Путин.– А потом уже залезли в эту колею, и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть. Есть и те, которые безусловно понимают суть происходящих событий. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран.

