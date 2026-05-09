



Президент России Владимир Путин заявил СМИ о том, что конфликт на Украине, по его мнению, в настоящее время идет к своему завершению.

– Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта], – приводит дословную цитату главы государства ТАСС.

Как передают федеральные СМИ, Владимир Путин также отметил, раскручиванием противостояния России и Украины занимались самого начала западные политики.

– Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев, – пояснил Путин.– А потом уже залезли в эту колею, и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть. Есть и те, которые безусловно понимают суть происходящих событий. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран".

Отметим, заявление, которое цитируют российские СМИ, Владимир Путин сделал в ходе общения с журналистами в Кремле вечером 9 мая.

