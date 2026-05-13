13 мая произошло ЧП на железной дороге в Яковлевском округе Белгородской области, где с рельсов сошла электричка с пассажирами. О случившемся в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка», сошёл с рельсов. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства, - написал Гладков. - Все оперативные службы, включая сапёров Минобороны РФ, работают на месте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

По словам губернатора, машинист применил экстренное торможение, однако половина вагона сошла с рельсов. В электричке было 15 человек. В результате пострадала одна пассажирка. Женщину с рваной раной ноги и ушибом мягких тканей госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода.



Фото из архива V102.RU