Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети





Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было рассмотрено накануне, 7 мая.

По сведениям саратовского СМИ, не скрывал своих позиций в отношении представителей отдельных национальностей россиянин в сообществах в соцсети «ВКонтакте». Об активности жителя Саратовской области стало известно правоохранителям – после проверки на него завели два дела.

Россиянин признан виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства.