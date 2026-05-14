Волгоградка заплатит 48 тысяч за бросок камня в соседа

В Волгоградской области местную жительницу, которая бросила камень в соседа, обязали выплатить более 48 тысяч рублей за причиненный ущерб. Как уточнили в Клетском районном суде, где рассматривалось это дело, женщину обязали возместить материальный ущерб, компенсировать моральный вред и судебные расходы пострадавшему.

Согласно материалам дела, конфликт у соседей произошел 20 июня 2025 года. Женщина на эмоциях бросила камень в своего обидчика и попала мужчине в височную часть головы. Также в результате инцидента было разбито лобовое стекло погрузчика, принадлежащего соседу.

Женщину признали виновной по двум административным статьям – ст. 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Заявленные материальные требования пострадавшего суд удовлетворил. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото сгенерировано ИИ

