 Госдума приняла закон о списании кредитов участникам СВО до 10 млн
Государственная дума РФ одобрила закон, предусматривающий списание просроченных кредитных обязательств участников специальной военной операции и их жен на сумму до 10 млн рублей. Закон был принят сразу в двух...
 Глава Минфина опроверг слухи о повышении налогов в России
Министр финансов Антон Силуанов назвал фейком распространившиеся слухи о повышении налогов и заморозке банковских вкладов. - Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются, - цитируют главу...
Градостроительный совет одобрил новые объекты в ЦПКиО

13.05.2026 14:58
Строительство в Центральномпарке каскада фонтанов и оранжерею одобрили эксперты Градостроительного совета Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе парка, на прошедшем сегодня совещании также обсуждалась судьба недостроенного кафе на территории парка «Дружба: Волгоград - Баку».

– Команда Центрального парка вынесла на обсуждение дополнительные предложения по обустройству шести фонтанов и круглогодичной оранжереи – ранее основные проекты создания данных объектов были полностью поддержаны архитекторами, – сообщили в парке. 


Как ранее уже сообщало информагентство, ансамбль фонтанов в центральной части ЦПКиО будет не просто радовать прохладой, но также будет «играть» рисунками под музыку. Система поддерживает 22 типа водных рисунков, в том числе способна воспроизводить голограммы и даже живой огонь.  На текущий момент известно, что инженеры из КНР разработают пять светомузыкальных шоу продолжительностью по 30 минут каждое – просмотр будет бесплатным для всех желающих. 


– Для удобства посетителей парка у овальной чаши фонтана появится разноуровневый амфитеатр на 1500 посадочных мест. С целью затенения территории амфитеатра в жаркое время года будет создано плотное кольцо озеленения со стороны ул. Батальонная, – уточняют в парке. 

Еще один объект – это крытая оранжерея площадью 350 квадратных метров. Пространство с вечнозелеными растениями будет работать круглогодично и расположится вблизи фонтанного ансамбля. Ассортимент растений будет отобран совместно со специалистами Волгоградского регионального ботанического сада и научно-учебной лаборатории «Ботанический сад» ВГСПУ и будет включать в том числе редкие экземпляры. Часть кровли оранжереи будет стеклянной для пропуска солнечного света, также в здании планируется разместить кафетерий.


Кроме того, на рассмотрение архитекторов был представлен проект реконструкции здания кафе «Чайная» площадью порядка 400 квадратных метров. В конце 2024 года кафе было передано в управление команде ООО «Парк» в статусе объекта незавершенного строительства. В ходе проработки концепции здания рассматривались различные варианты, однако в итоге принято решение сохранить его первоначальное предназначение в виде кафетерия. Внешнее и внутреннее пространство архитекторы предлагают подчеркнуть с помощью разноуровневой подсветки, также предусмотрены летняя веранда и благоустройство прилегающей территории.

Общество 13.05.2026 17:06
