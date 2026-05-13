Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Госдума приняла закон о списании кредитов участникам СВО до 10 млн
Государственная дума РФ одобрила закон, предусматривающий списание просроченных кредитных обязательств участников специальной военной операции и их жен на сумму до 10 млн рублей. Закон был принят сразу в двух...
 Глава Минфина опроверг слухи о повышении налогов в России
Министр финансов Антон Силуанов назвал фейком распространившиеся слухи о повышении налогов и заморозке банковских вкладов. - Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются, - цитируют главу...
«Наблюдать было страшно»: байкеры в Волжском помогли задержать водителя, сбившую ребенка и уехавшую в ветклинику

Общество 13.05.2026 14:50
Шокирующая история автомобилистки, сбившей 9-летнюю девочку на переходе и уехавшей в ветклинику на прием с собакой, обрела неожиданные подробности. Первыми за женщиной, которая не сочла нужным остановиться после серьезной аварии, помчалась семейная пара байкеров. Именно они нашли спрятанную в кустах машину у ветклиники, а вскоре встретились с ее владелицей, явно не ожидавшей подобного развития событий.

«У нас ведь у самих есть дети»

В пятницу 8 мая Павел Перфилов вместе с супругой Ольгой ехали по оживленной улице Ленина. Не видя самого момента столкновения, издалека байкеры заметили лишь силуэт падающего на асфальт человека. 

– Времени на размышления и обдумывания не было. Промчались между рядов, остановились и увидели, что на асфальте лежит девочка. Удар был очень сильным, поэтому проводить реанимационных действий мы не стали, – рассказывает Павел Перфилов. – Вызвали скорую помощь, организовали тенечек, собрали информацию и от других водителей узнали, что виновница ДТП покинула место. Один из парней сказал, что разбитое авто двигается в сторону старой части города. Ольга предположила - может, в ветеринарную клинику? 

Переглянувшись, Павел Перфилов и его супруга Ольга тут же сорвались на поиски сбежавшей автомобилистки. Супруги понимали, что далеко женщина за рулем иномарки уехать не могла. Посмотрев на карте адреса ближайших клиник, мотоциклисты взяли курс на ближайшую… Там, в неприметном закутке они увидели припаркованную около кустов машину. С разбитым лобовым стеклом и оторванным бампером. Она!

– Автомобиль явно хотели спрятать, потому что рядом с другими припаркованными машинами были свободные места. Но его поставили именно так, не на виду у всех. Мы с супругой зашли в ветклинику и спросили, кому принадлежит этот Opel? Женщина почтенного возраста, сидевшая в очереди с алабаем, в этот момент стала двигаться к выходу. Но мы ее остановили и тут же позвонили в полицию, – вспоминает события того дня Павел.

«От такого хладнокровия стало жутко»

Главным потрясением и шоком для байкеров, которые в своей жизни повидали немало происшествий, стала реакция автомобилистки. Точнее, ее полное отсутствие.

Когда человек отходит от происшествия, у него начинается или трясучка, или мандраж. Одним словом, переполняющие изнутри эмоции получают хоть какой-то выход, – рассуждает мужчина. – Но в этом случае мы имели дело с абсолютно спокойным человеком. И наблюдать за этим было страшно. За все три часа, что мы провели в этой клинике, она ни разу не спросила о состоянии ребенка, не поинтересовалась даже, жива ли она. Когда я напрямую спросил ее, почему она не остановилась, женщина ответила: «Ей же начали оказывать помощь! Я хотела вернуться, когда сделаю свои дела. Сначала мне нужно было отвести собаку на прием!». Подобное хладнокровие и однозначность выбора шокировали и меня, и полицейских, которые тоже повидали в своей жизни немало.

Уже после того, как история с поисками беглянки обрела свое логическое завершение, Павлу Перфилову стали задавать вопросы – как, зачем и почему? Сам мужчина заявляет, что проехать мимо ребенка или спокойно вернуться домой после оказания ей первой помощи он попросту не смог.

–  Мы не хотели особой огласки и не думали, что нас потом станут называть чуть ли не героями. Просто сразу поняли, что ситуацию нельзя пускать на самотек. Да, полицейские бы нашли ее машину, вычислили водителя и все равно ее бы задержали, – заключает волжанин. – Но мы просто поступили по-человечески. С душой. В мотосообществе так принято – ты можешь быть не знаком с человеком или, к примеру, видеть его второй раз в жизни, но при необходимости прийти ему на помощь. В нашей современной жизни, когда некоторые готовы закрыть глаза ради собственного спокойствия, это, на мой взгляд, очень важно. Как бы банально это ни звучало, но главное - оставаться человеком в любой ситуации. 

Напомним, авария в городе-спутнике произошла днем 8 мая. Пострадавшая в ДТП девочка остается в реанимации больницы № 7. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

