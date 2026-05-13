В Волгограде на 19 часов задерживается вылет авиарейса в Шарм-эль-Шейх





В аэропорту Волгограда продолжается массовая задержка самолётов. Согласно данным электронного табло, в списке задерживающихся сразу восемь авиарейсов. Дольше всего ожидать вылета предстоит пассажирам египетского рейса в Шарм-эль-Шейх. Как ожидается, он покинет областной центр с 19-часовой задержкой.

С 14:35 на 15:25 отложен прилёт в Волгоград московского рейса № S7 2147 компании S7 Airlines. С 16:20 на 18:20 перенесено прибытие рейса № DP 517 в Санкт-Петербург «Победы». С 19:55 на 21:55 отложено приземление рейса № EO 861 в Калининград компании «Икар».

С 04:05 на 23:00 отложен вылет в Шарм-эль-Шейх компании «Эйр Каир». Также с 11:40 на 14:40 отложен вылет в Калининград рейса № EO 862 компании «Икар». С 12:50 на 15:10 отложен вылет в Санкт-Петербург совместного рейса № 6118 компаний «Аэрофлот» и «Россия». Кроме того, в этом же направлении с двухчасовой задержкой отправится в 19:55 рейс № DP 518 «Победы».

Напомним, как ранее сообщала редакция, из-за введения минувшей ночью Росавиацией ограничений на работу аэропорта Волгограда, в расписании воздушной гавани произошёл сбой. В настоящее время ситуацию усугубляют новые ограничения для гражданской авиации действующие в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, московского региона и некоторых других регионах центральной России.

Фото из архива ИА «Высота 102»