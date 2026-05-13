Парк Волгограда избавят от опасных кровососов за 165 тысяч





Парк по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда обработают от клещей. На борьбу с опасными членистоногими планируют потратить 165 тысяч рублей.

Администрация Волгограда ищет лицензированную организацию, которая вытравит потенциальную опасность на участке от проспекта Металлургов до остановки «Библиотечная». При этом заказчик планирует отследить эффективность работ. По условиям закупки, она должна составить не менее 95%.

Обработка парков и скверов от потенциальных носителей смертельно опасных инфекций началась в Волгограде еще в апреле. По словам специалистов Роспотребнадзора, работы по уничтожению клещей вполне оправданы, так как с начала сезона членистоногие успели покусать более шести тысяч россиян. В Волгоградской области после нежеланной встречи с кровососами в больницы обращались жители Волгограда и Волжского, Урюпинского, Михайловского и Калачевского районов. Среди укушенных специалисты Роспотребнадзора насчитали не менее полусотни детей.

Напомним, что накануне сезона летних отпусков волгоградцам советовали привиться от клещевого энцефалита. Вакцина, подчеркивают медики, особенно важна при планировании путешествий в эндемичные регионы страны. Их полный список корреспонденты ИА «Высота 102» собрали в отдельном материале.