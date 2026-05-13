В Волгоградской области проведена проверка по жалобе родственников пожилой пациентки, сломавшей бедро, на врачей Котовской ЦРБ. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в соцсетях появилась информация о том, что медики отказали 85-летней пенсионерке в рентгене якобы из-за сложностей транспортировки. Пожилой женщине, как утверждают ее близкие, медперсонал предложил вызвать МЧС или машину ритуальных услуг.

– В Котовской больнице женщине должны были сделать рентген, но сотрудники отказались её везти, заявив, что у них нет сил везти каталку до соседнего корпуса. Сначала семье посоветовали вызвать МЧС, но в итоге медики предложили вызвать машину ритуальных услуг, – сообщает канал Baza в МАКС.

Также сообщалось, что ранее пенсионерку с переломом прооперировали и отправили домой, но спустя несколько дней у нее начались осложнения, что побудило женщину для повторного обращения к врачам районной ЦРБ. В итоге родственники пенсионерки пожаловались на котовских медиков в облздрав.

– Информация, отраженная в запросе, не подтвердилась. Сотрудники медорганизации не предлагали для транспортировки машину ритуальных служб, – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. – На момент публикации материала в средствах массовой информации пациентке уже было предоставлено необходимое исследование.

