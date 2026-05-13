 Госдума приняла закон о списании кредитов участникам СВО до 10 млн
Государственная дума РФ одобрила закон, предусматривающий списание просроченных кредитных обязательств участников специальной военной операции и их жен на сумму до 10 млн рублей. Закон был принят сразу в двух...
 Глава Минфина опроверг слухи о повышении налогов в России
Министр финансов Антон Силуанов назвал фейком распространившиеся слухи о повышении налогов и заморозке банковских вкладов. - Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются, - цитируют главу...
Профессор из Волгограда рассказал об опасности угрожающей каждому «тихой пандемии»

13.05.2026 13:14
Волгоградский профессор, ставший одним из участников масштабного исследования качества сна россиян, назвал бессонницу «тихой пандемией».

- Ученые опросили 3259 взрослых жителей всех федеральных округов России, включая самые удаленные и труднодоступные территории, - ссылаясь на журнал «Машины и механизмы», сообщают в Волгоградском медицинском университете. – Впервые в одном исследовании были учтены все часовые пояса страны, а также разные климатические условия. При этом внимание авторы уделили представителям профессий с повышенными рисками: диспетчерам, операторам опасных производств и другим специалистам, чья ошибка или невнимательность могут стоить жизни.

Результаты исследования подтвердили, что более 65% опрошенных горожан испытывают проблемы со сном, а каждый третий, утопая в потоке мыслей, с трудом уходит в «царство Морфея». Пятая часть опрошенных заявили о тяжести ранних подъемов. При этом 15% из всех ответивших на вопросы жителей спят менее пяти часов в сутки!

- Чаще всего с проблемами сна сталкиваются жители Приволжского, Сибирского и Южного федерального округов, - добавляют в ВолгГМУ. – Риск возникновения бессонницы здесь выше на 62-152%, чем в Центральном. Однако это вовсе не означает, что жители столицы и Подмосковья спят дольше и качественнее – свои особенности есть в каждом регионе, и их еще предстоит изучить в будущем.

Разложив по полочкам все связанные со сном вопросы, исследователи заявили, что женщины на 26% чаще мужчин страдают от его нарушений. С проблемами, которые еще не знакомы молодежи, все чаще сталкиваются люди за 60. При этом качественному сну мешает не только использование телефонов или полуночный просмотр фильмов, но даже семейное положение человека. Ученые заявили, что овдовевшие или разведенные горожане в два раза чаще испытывают бессонницу.

- Мы привыкли думать, что бессонница и плохое качество сна ведут к болезням. Это правда. Но есть и обратная связь, причем очень сильная. Хроническая боль любой локализации в 74% случаев сопровождается серьезными нарушениями сна. А учитывая, что болевые синдромы в популяции встречаются повсеместно, мы фактически имеем дело с тихой пандемией, которую долгое время игнорировали. Для врача лечить боль, не восстанавливая сон пациента, означает заранее обречь терапию на провал, – комментирует один из соавторов исследования, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Волгоградского государственного медицинского университета Александр Барулин.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

