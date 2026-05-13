В Волгоградской области взыскали более 1 миллиона рублей с юриста, который не исполнил заключенный с матерью погибшего участника СВО договор. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 27 марта 2024 года женщина заключила с ИП Арутюняном М.Э. договор на оказание юридических услуг на 400 тысяч рублей, оплатив полностью всю сумму.

Установлено, что за этот гонорар юрист должен был подготовить необходимые документы, сделать запросы с целью установления местонахождения сына женщины, который является участником СВО. Также договор включал опознание военнослужащего и его захоронение. Однако мужчина взятые на себя обязательства не исполнил. Женщина обратилась за защитой своих прав в прокуратуру.

- Прокуратурой установлены факты существенного завышения стоимости работ, а также ненадлежащего исполнения Арутюняном М.Э. заключенного с гражданкой договора, - рассказала Черединина.

В суд был подан иск о взыскании с юриста денежных средств по неисполненному договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, компенсации морального вреда, а также штрафа. Несмотря на то, что юрист добровольно вернул половину от суммы договора, требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены. Решение вступило в законную силу.





