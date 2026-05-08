Давид Давидян признан лучшим игроком апреля





Полузащитник волгоградского «Ротора» Давид Давидян удостоен звания лучшего игрока апреля по версии официального партнёра турнира – компании LEON. Звание лучшего игрока месяца было присуждено по итогам публичного голосования, организованного СК «Ротор» среди болельщиков. Победителя объявили перед матчем с «Арсеналом», где Давиду Давидяну торжественно вручили награду.

Апрель стал для Давида Давидяна по‑настоящему результативным. Три его гола помогли команде одержать важные победы и продлить победную серию до четырёх матчей:

5 апреля в игре против «Нефтехимика» (Нижнекамск) Давидян вышел на замену на 79‑й минуте и уже через восемь минут забил победный гол. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Ротора».

12 апреля в противостоянии с саратовским «Соколом» футболист открыл счёт уже на 11‑й минуте. Этот гол остался единственным в матче и принёс «Ротору» победу со счётом 1:0. По версии ФНЛ, этот мяч вошёл в топ‑5 лучших голов тура и занял второе место.

22 апреля в матче против «Родины» Давидян забил второй гол команды на 93‑й минуте – этот точный удар окончательно снял все вопросы о победителе встречи.

Благодаря этим успехам команда укрепила свои позиции в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. Награда стала итогом яркого выступления футболиста в ключевых матчах месяца.

Александр Веселовский