ТМК опубликует истории ветеранов ВОВ на платформе «Трубник Онлайн» «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача»

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
 Склад, транспорт и дома повреждены в Ростовской области в результате удара ВСУ
Ростовская область пережила ночь атаки ракетами ВСУ. Как передает Привет-Ростов, губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 8 мая опубликовал сводку о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Разрушения...
Давид Давидян признан лучшим игроком апреля

Спорт 08.05.2026 19:28
Полузащитник волгоградского «Ротора» Давид Давидян удостоен звания лучшего игрока апреля по версии официального партнёра турнира – компании LEON. Звание лучшего игрока месяца было присуждено по итогам публичного голосования, организованного СК «Ротор» среди болельщиков. Победителя объявили перед матчем с «Арсеналом», где Давиду Давидяну торжественно вручили награду. 

Апрель стал для Давида Давидяна по‑настоящему результативным. Три его гола помогли команде одержать важные победы и продлить победную серию до четырёх матчей:

5 апреля в игре против «Нефтехимика» (Нижнекамск) Давидян вышел на замену на 79‑й минуте и уже через восемь минут забил победный гол. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Ротора».

12 апреля в противостоянии с саратовским «Соколом» футболист открыл счёт уже на 11‑й минуте. Этот гол остался единственным в матче и принёс «Ротору» победу со счётом 1:0. По версии ФНЛ, этот мяч вошёл в топ‑5 лучших голов тура и занял второе место.

22 апреля в матче против «Родины» Давидян забил второй гол команды на 93‑й минуте – этот точный удар окончательно снял все вопросы о победителе встречи.

Благодаря этим успехам команда укрепила свои позиции в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. Награда стала итогом яркого выступления футболиста в ключевых матчах месяца.

Александр Веселовский

