



На «Динамо Арене» состоялось яркое гандбольное шоу с участием легенд волгоградского женского гандбола. В преддверии Дня Победы болельщики получили возможность окунуться в славное прошлое местной школы ручного мяча: на площадке сошлись звёзды «Ротора» и «Динамо» – представители разных поколений, чьи имена вписаны в историю этого вида спорта.









Гала‑матч прошёл при полном аншлаге. Трибуны «Динамо Арены» неистово поддерживали обе команды, создавая неповторимую атмосферу праздника. На площадке развернулось настоящее гандбольное противостояние, изобиловавшее красивыми тактическими ходами и индивидуальной игрой признанных мастеров.

















Перед началом матча участников приветствовал заслуженный тренер России Владимир Горюнов. Его слова задали тон всей встрече – это не просто игра, а дань уважения истории волгоградского гандбола и возможность вспомнить тех, кто стоял у его истоков.









На площадку вышли прославленные гандболистки, чьи имена знакомы каждому поклоннику этого вида спорта.

за «Ротор»: Ольга Евчеренко, Марина Наукович, Стелла Мусиева, Татьяна Ализар, Инна Волкова, Елена Чаусова, Майя Каверина, Полина Кузнецова, Екатерина Тараканова, Наталья Шипилова, Татьяна Широва, Ольга Хабибулина, Мария Бирюкова и Надежда Муравьёва. Многократными чемпионками России и обладателями Суперкубка Европы руководил Вячеслав Кириленко. Медицинское обеспечение коллектива осуществлял врач Вадим Грошев.

за «Динамо»: Елена Авдекова, Анна Кочетова, Дарья Макарова, Александра Степанова, Лариса Дейниченко, Елена Кретова, Анна Васильева, Дарья Макарова, Наталья Дрыгина, Евгения Рвачёва, Екатерина Гребёнкина, Екатерина Соловей, Валентина Гончарова и Елена Борисова. Неоднократных чемпионок России и Обладателей Кубка ЕГФ возглавила Любовь Сидоричева. Медицинским сопровождением коллектива занимался врач Андрей Кальной.




