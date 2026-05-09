«Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
Федеральные новости
 Склад, транспорт и дома повреждены в Ростовской области в результате удара ВСУ
Ростовская область пережила ночь атаки ракетами ВСУ. Как передает Привет-Ростов, губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 8 мая опубликовал сводку о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Разрушения...
«Матч звёзд» прошел на «Динамо Арене» перед 9 Мая: легенды гандбола снова в деле

Спорт 09.05.2026 12:22
На «Динамо Арене» состоялось яркое гандбольное шоу с участием легенд волгоградского женского гандбола. В преддверии Дня Победы болельщики получили возможность окунуться в славное прошлое местной школы ручного мяча: на площадке сошлись звёзды «Ротора» и «Динамо» – представители разных поколений, чьи имена вписаны в историю этого вида спорта.



Гала‑матч прошёл при полном аншлаге. Трибуны «Динамо Арены» неистово поддерживали обе команды, создавая неповторимую атмосферу праздника. На площадке развернулось настоящее гандбольное противостояние, изобиловавшее красивыми тактическими ходами и индивидуальной игрой признанных мастеров.





Перед началом матча участников приветствовал заслуженный тренер России Владимир Горюнов. Его слова задали тон всей встрече – это не просто игра, а дань уважения истории волгоградского гандбола и возможность вспомнить тех, кто стоял у его истоков.



На площадку вышли прославленные гандболистки, чьи имена знакомы каждому поклоннику этого вида спорта.

  • за «Ротор»: Ольга Евчеренко, Марина Наукович, Стелла Мусиева, Татьяна Ализар, Инна Волкова, Елена Чаусова, Майя Каверина, Полина Кузнецова, Екатерина Тараканова, Наталья Шипилова, Татьяна Широва, Ольга Хабибулина, Мария Бирюкова и Надежда Муравьёва. Многократными чемпионками России и обладателями Суперкубка Европы руководил Вячеслав Кириленко. Медицинское обеспечение коллектива осуществлял врач Вадим Грошев.
  • за «Динамо»: Елена Авдекова, Анна Кочетова, Дарья Макарова, Александра Степанова, Лариса Дейниченко, Елена Кретова, Анна Васильева, Дарья Макарова, Наталья Дрыгина, Евгения Рвачёва, Екатерина Гребёнкина, Екатерина Соловей, Валентина Гончарова и Елена Борисова. Неоднократных чемпионок России и Обладателей Кубка ЕГФ возглавила Любовь Сидоричева. Медицинским сопровождением коллектива занимался врач Андрей Кальной.


Матч прошёл в необычном формате: три тайма по 15 минут. Несмотря на спортивный азарт и стремление к победе, главным итогом встречи стала не борьба за результат, а атмосфера единства и уважения между соперниками.








Итоговый счёт – 16:16 (8:5, 5:6, 3:5) – символически подчеркнул, что в этот день победила дружба.


Этот матч стал не просто спортивным событием, а своеобразным мостом между поколениями. Он напомнил о славных страницах волгоградского гандбола, о тех, кто закладывал его традиции, и о тех, кто продолжает их развивать. Болельщики получили возможность вновь увидеть своих кумиров в действии, а молодые игроки – поучиться у мастеров.


Игра изобиловала яркими моментами, которые запомнились зрителям:

Марина Наукович и Ольга Евчеренко мастерски разрывали защиту соперника хитроумными финтами и скрытыми передачами, запутывая оборону и создавая голевые моменты.

Инна Волкова забивала из любых позиций – её точность и хладнокровие у ворот доказывали, что настоящий талант не купишь.

Анна Кочетова демонстрировала, как нужно убегать в отрыв: её скоростные рывки и реализация выгодных моментов вызывали овации трибун.

Стелла Вартанян была надёжным стражем ворот – несколько эффектных сейвов сохранили счёт в пользу команды в ключевые моменты матча.



«Матч звёзд» оставил после себя ощущение праздника – праздника спорта, единства и памяти. Он показал, что гандбол в Волгограде жив, а его история продолжается благодаря тем, кто, когда‑то прославил этот город на всероссийской и международной арене.






















Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

