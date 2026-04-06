



В Дзержинском районе Волгограда началась реконструкция очередного участка дороги по улице Ангарской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядной организацией будет отремонтировано более 1,5 км покрытия.

Согласно информации на сайте государственных заказов, работы выполнит компания из Краснодарского края ООО «ДОРНСАБ». Стоимость контракта составила более 984 млн рублей. Работы будут вестись по ул. Ангарской от здания №178 до примыкания к шоссе Авиаторов.

По сообщению мэрии, рабочие уже завершили устройство укрепленного грунтоцементного основания и приступили к укладке выравнивающих слоёв будущего дорожного полотна. На объекте задействованы автогрейдеры для планировки, катки для уплотнения, а также фронтальные погрузчики и самосвалы.

В ближайшем будущем подрядчику предстоит расширить проезжую часть с двух до четырех полос, возвести ливневую канализацию, обустроить тротуары, а также смонтировать освещение. Работы, согласно контракту, должны завершиться до конца лета.

– Улица Ангарская играет ключевую роль в транспортной системе города, выполняя функцию дублёра проспекта имени Маршала Жукова и обеспечивая выезд транспорта в сторону аэропорта. На прилегающей территории расположены три школы, областная больница №1, поликлиника №30, а также жилые дома и промышленные предприятия, – отметили в мэрии.

Напомним, что в 2025 году был уже введён в эксплуатацию 2-километровый участок: проезжая часть теперь имеет 4 полосы для движения, дорога оснащена ливневой канализацией, тротуарами, системой наружного освещения, ограждением.