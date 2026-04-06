С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
В Волгограде до четырех полос расширят новый участок дороги на ул. Ангарской

В Дзержинском районе Волгограда началась реконструкция очередного участка дороги по улице Ангарской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядной организацией будет отремонтировано более 1,5 км покрытия. 

Согласно информации на сайте государственных заказов, работы выполнит компания из Краснодарского края ООО «ДОРНСАБ». Стоимость контракта составила более 984 млн рублей. Работы будут вестись по ул. Ангарской от здания №178 до примыкания к шоссе Авиаторов.

По сообщению мэрии, рабочие уже завершили устройство укрепленного грунтоцементного основания и приступили к укладке выравнивающих слоёв будущего дорожного полотна. На объекте задействованы автогрейдеры для планировки, катки для уплотнения, а также фронтальные погрузчики и самосвалы.

В ближайшем будущем подрядчику предстоит расширить проезжую часть с двух до четырех полос, возвести ливневую канализацию, обустроить тротуары, а также смонтировать освещение. Работы, согласно контракту, должны завершиться до конца лета. 

– Улица Ангарская играет ключевую роль в транспортной системе города, выполняя функцию дублёра проспекта имени Маршала Жукова и обеспечивая выезд транспорта в сторону аэропорта. На прилегающей территории расположены три школы, областная больница №1, поликлиника №30, а также жилые дома и промышленные предприятия, – отметили в мэрии.

Напомним, что в 2025 году был уже введён в эксплуатацию 2-километровый участок: проезжая часть теперь имеет 4 полосы для движения, дорога оснащена ливневой канализацией, тротуарами, системой наружного освещения, ограждением. 

19:06
«Мог без стыда смотреть людям в глаза»: дочь знаменитого фронтовика из Волгограда вспомнила его главные уроки жизниСмотреть фотографии
18:42
Волгоградцам предлагают расстаться с мелочью: адреса пунктов приемаСмотреть фотографии
18:15
В «Царицынской опере» прошли особые показы легендарного балетаСмотреть фотографии
18:11
Жестокую драку женщин возле ночного клуба в Волгограде засняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
В Волгограде до четырех полос расширят новый участок дороги на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
16:43
С вещами – на выход: почему в Волгограде массово закрывают магазины одежды. И чего ждать дальше?Смотреть фотографии
16:24
Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки TelegramСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде перед заморозками решили отключить отоплениеСмотреть фотографии
14:54
МЧС России предупредило волгоградцев о трёхдневных заморозкахСмотреть фотографии
14:25
Волгоградские колледжи перейдут с 1 сентября на новый формат обученияСмотреть фотографии
14:24
Раздробили или распилили? С коммерсантов требуют в суде деньги за «договорняк» при благоустройстве ВолжскогоСмотреть фотографии
14:20
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 4-летней волгоградкиСмотреть фотографии
13:39
Инцидент со скорой обойдется волгоградскому автохаму в 7,5 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:23
Конфискованные иномарки волгоградцев отправили на СВОСмотреть фотографии
13:08
«Додавили соперника»: тренеры подвели итоги матча «Ротор» – «Нефтехимик»Смотреть фотографии
12:18
В Волгограде задержан спаливший авто на пр. Жукова пироманСмотреть фотографии
12:04
В Ростове ищут нарушителей запрета на съемку БПЛА и работы ПВОСмотреть фотографии
11:44
Выплаты по 10 тыс. рублей получают ветераны ВОВ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:44
Андрей Бочаров распорядился обуздать рост ландшафтных пожаров под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:23
ФАС проверит цены на яйца и молоко в волгоградской розницеСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде и области нашли две авиабомбыСмотреть фотографии
10:56
Сиреневую степь засняли в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:53
Волгоградские школьники вошли в число призёров всероссийской олимпиадыСмотреть фотографии
10:39
Первый пошел: волгоградцы наполнили корзины нежной сморчковой шапочкойСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде сгнившую магистраль заменили на полимерный канализационный коллекторСмотреть фотографии
09:35
Волгоградские приставы проводили домой 30 иностранцевСмотреть фотографии
09:28
Как выбрать профессию мечты – молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия поделились полезным опытом со старшеклассникамиСмотреть фотографии
09:08
Оборот розничной торговли вырос в Волгоградской области до 121 млрдСмотреть фотографии
08:44
Режим спецпопуска стартует на Волжской ГЭС с 11 апреляСмотреть фотографии
08:20
Волгоградцы совершили 1,9 млн покупок с помощью биометрииСмотреть фотографии
 