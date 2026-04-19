В Волгограде 19 апреля сотни горожан вынуждены были с раннего утра занимать очереди и с боем прорываться в переполненные автобусы. Доставить верующих на городские кладбища на Красную горку должны были специальные рейсы, однако вышедший с утра на линии подвижной состав далеко не везде смог справиться с потоком пассажиров. Огромную очередь на остановке «Юбилейный» в Красноармейском районе очевидцы засняли на видео.







- Бабушки и дедушки вынуждены с раннего утра занимать места. В результате толпа уже растянулась метров на 80, и люди продолжают подходить. Интервал между автобусами довольно большой, пошли поздновато. Все устали и хотят поскорее уехать. Естественно, при посадке начинаются скандалы, давка. Вот такой вот праздник нам опять устроили, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, проблемы с автобусами на местные кладбища возникают все последние годы, однако, несмотря на жалобы пассажиров, ни муниципалитет, ни компания-перевозчик никаких мер, чтобы улучшить ситуацию, не предпринимает.

Отметим, как ранее сообщали власти Волгограда, в день православного праздника «Красная горка» волгоградцев доставить на кладбища должны были пять специализированных автобусных маршрутов: «площадь Дзержинского - Верхнезареченское кладбище», «улица Землячки - институт Гигиены (Моторное кладбище)», «Обувная фабрика - старое и новое кладбища в Ворошиловском районе», «поселок Руднева - районное кладбище», «Юбилейный и бульвар Энгельса – старое и новое районные кладбища». По информации властей, на пять спецнаправлений должны были направить 35 единиц подвижного состава.

Фото и видео: Волгоград / t.me