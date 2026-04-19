«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу
В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель. По...
 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
«Пенсионеры с сумками тащатся пешком»: власти Волгограда сэкономили на убитой дороге и спровоцировали транспортную блокаду семи СНТ

Транспорт 19.04.2026 15:35
В Советском районе Волгограда сразу семь СНТ оказались в транспортной блокаде. Чиновники сократили маршрут дачного автобуса № 60э «Тулака — С/о Спутник» на 1,2 километра, в результате в разгар сезона садоводы оказались в транспортной блокаде, а сотни пожилых людей вынуждены с вещами челночными перебежками преодолевать по несколько километров.

На своих двоих

- Сейчас подвижной состав работает в границах «Тулака — С/о Луч». Это почти на полтора километра короче полного маршрута. Фактически выпал самый тяжёлый для лдей участок, и теперь садоводам приходится ходить на автобус в гору. Это очень сложно, учитывая контингент. Всё же это в основном небогатые и одинокие пенсионеры, - рассказал журналистам председатель СНТ «Дружба» Олег Малякин.

Из-за действий властей и МУП «Метроэлектротранс» вне зоны обслуживания оказались остановки «СНТ Спутник», «СНТ Дружба», «СНТ Деревообработчик» и конечная «Дачи Спутник».

- Помимо трёх перечисленных товариществ, транспортные проблемы затронули членов СНТ «Гидростроитель», «Луч», «Энергетик». Нужно также учитывать, что полтора километра — это протяжённостью выпавшего участка по прямой, но многие массивы у нас довольно большие, и фактически пенсионерам приходится преодолевать по 2-3 километра. Сейчас ещё все идут полупустые, разве что воду и еду несут на дачи. А что будет в мае, когда пойдёт урожай? Три километра с ведром и под палящим солнцем, да здесь сердце не то чтобы у наших бабушек, не у каждого спортсмена выдержит, — добавил председатель.

Другие приоритеты

Свои действия чиновники объясняют плохим состоянием дороги и заботой о новых автобусах.


- О приостановке работы транспорта мы узнали вместе с нашими дачниками буквально неделю назад, после возобновления сезонных маршрутов. Это новость стала полнейшей неожиданностью. Дорога действительно плохая. Здесь не то чтобы автобус, на внедорожнике страшновато ездить. Но эта проблема копилась многие годы. Разве можно теперь делать пожилых людей крайними в сложившейся ситуации - задаётся вопросом председатель СНТ «Спутник» Михаил Стаценко.

Представитель товарищества рассказал, что вместе с соседними обществами приценяется к ремонту проезжей части, однако даже точечное обновление обойдётся СНТ в копеечку, а ремонта хватит в лучшем случае на один год.

С больной головы на здоровую

Редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Власти сообщили, что знают о проблеме, однако ждут, когда садоводы вложатся в дорогу.

- В настоящее время сезонный маршрут №60э работает в границах «Тулака» - СНТ «Луч». Это связано с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна от СНТ «Луч» до с/о «Спутник». Данный участок дорожной сети не находится в муниципальной собственности, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Перед началом дачного сезона муниципалитет направил садоводам о состоянии дороги и необходимости приведения ее в удовлетворительное состояние.

Примечательно, что председатели СНТ утверждают, что никаких писем от властей не получали. Более того, сами неоднократно обращались в мэрию с просьбой прояснить статус дороги, однако на официальные письма так и не получили ответ.


- Нашу дачную дорогу действительно строили ещё в советское время усилиями товариществ, однако затем она должна была перейти в собственность города. Более того, в 2023 году, когда также вставал вопрос по состоянию асфальта, мэрия выделяла средства на ремонт дорог. Однако все ли средства ушли куда следует – сказать сложно. Я тогда созванивался с куратором работ. Он прислал схему и пообещал, что закатают в новое покрытие всю дорогу. Но в итоге ремонт начали почему в середине массива СНТ, подъезд от региональной трассы оставили в разбитом состоянии. А наш финальный участок и вовсе лишь наспех за один день отсыпали отфрезерованной крошкой, - добавил Олег Малякин.


Естественно, такой ремонт не продержался и одного сезона, а ещё через пару лет выбоины и колдобины приобрели совсем уж опасные масштабы.

Всего не упомнишь?

Редакция ИА «Высота 102» попыталась разобраться, кому же всё же принадлежит злополучная дорога. Как выяснилось, комментарий властей по сложившейся ситуации противоречит реальным документам.


Согласно федеральному реестру «Системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов» автомобильная дорога "«СНТ «Строитель», СНТ «Червленое», СНТ «Луч», СНТ «Дружба», СНТ «Спутник», СНТ «Гидростроитель», СНТ «Деревообработчик»" протяжённостью 2,8 км с 2023 года находится на учете и даже имеет свой идентификационный номер 18 401 650 ОП МГ 020 как автомобильная дорога местного значения, находящаяся в муниципальной собственности администрации Волгограда.


Внесена в реестр проезжая часть на основании постановления администрации Волгограда №192 от 1 марта 2023 года в подраздел Советский район с порядковым номером 368, где она и продолжает находится и по сей день.

Отметим, в ближайшее время председатели СНТ планируют обратиться в прокуратуру Волгограда с просьбой разобраться, почему муниципалитет пытается заставить правления за свой счёт отремонтировать муниципальную дорогу, а также в законности сокращения утверждённого и прописанного в муниципальных контрактах с перевозчиком маршрута, оплаченного из бюджета. Однако, судя по всему, как минимум ближайшие месяцы, пока будут идти разбирательства, волгоградским пенсионерам всё же придётся устраивать челночные бега с вёдрами до временного автобусного кольца.

Фото из архива Зубарева Вячеслава

Транспорт 19.04.2026 15:35
Комментарии

