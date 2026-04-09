



Узкоколейная дорога по улице Ангарской в Дзержинском районе, собиравшая солидные пробки в часы-пик, обретет две дополнительные полосы. За ходом работ понаблюдал наш фотограф Андрей Поручаев.









До конца лета подрядчику – компании ООО «ДОРСНАБ» из Краснодарского края - предстоит не только капитально отремонтировать существующие полосы, асфальт на которых жил максимум несколько сезонов, но и расширить дорогу. Четырехполосным станет 1,5-километровый участок улицы Ангарской до примыкания к шоссе Авиаторов.

- Подрядчик полностью завершил устройство укрепленного грунтоцементного основания и приступил к укладке выравнивающих слоев будущей дороги, - сообщают в пресс-службе мэрии. – Помимо расширения проезжей части до четырех полос, ему предстоит построить ливневую канализацию, обустроить тротуары и осветить отремонтированную дорогу.









В прошлом году на Ангарской капитально обновили и расширили до четырех полос еще два километра дороги, решив проблему с регулярно возникавшими здесь пробками.









Фото Андрея Поручаева