



Ситуацию с задержкой вылета десятков авиарейсов в аэропорту Волгограда взяли на карандаш в Южной транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство пообещало проконтролировать соблюдение прав пассажиров.

- В связи с ограничениями в работе международного аэропорта «Сталинград» задерживаются авиарейсы, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы. Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также для пассажиров открыта горячая линия. Пожаловаться на обслуживание волгоградцы и гости города-героя могут дежурному прокурору по телефону: 8-919-899-87-33.

Отметим, сбой в расписании приёма и отправления самолётов произошёл на фоне беспрецедентно долгой атаки украинских БПЛА на регион и ограничений, которые вынуждена была ввести Росавиация.

