Под Волгоградом отменена 18-часовая беспилотная опасность





В Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Оповещения об этом в 08:55 начало рассылать МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.

По информации специалистов, жители и гости региона теперь могут беспрепятственно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Минувшая беспилотная опасность стала одной из самых продолжительных с момента начала СВО. Она действовала с 15:17 4 мая в течение без малого 18 часов.

Напомним, одновременно с беспилотной опасностью в регионе была остановлена работа аэропорта Волгограда. Из-за ограничений Росавиации вовремя не смогли приземлиться и покинуть воздушную гавань два десятка авиарейсов. В течение действия ограничений Минобороны дважды сообщало о ликвидации в воздушном пространстве региона ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, минувшей ночью в Волгоградской области объявлялась ракетная опасность из-за пусков с приграничных территорий.