Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 17-часового запрета

Так, на утро вторника сбой в расписании коснулся 20 авиамаршрутов, в частности, в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Волгоградская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейсов.

Напомним, 4 мая в 15:17 в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. В 15:59 Росавиация закрыла воздушное пространство региона для гражданской авиации. Около полуночи в регионе стала действовать ещё и ракетная опасность. В период с 15:00 до 20:00 4 мая, а также с 20:00 4 мая до 7:00 5 мая Минобороны сообщало о сбитии над Волгоградской областью БПЛА.