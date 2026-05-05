



Власти Волгограда объявили о закупке 45 камер видеонаблюдения, необходимых для создания 38 новых парковочных пространств. Оборудование будет установлено в Центральном и Дзержинском районах.

Среди приобретаемых муниципалитетом комплексов видеофиксации нарушений 44 стационарных и один мобильный. Они будут способны в онлайн-режиме вычислять как автолюбителей, замешкавшихся с оплатой парковочного места, так и граждан, оставивших авто на зелёной зоне.

Изначально видеокамеры будут предоставлены в аренду на пять лет с последующей передачей оборудования в собственность городской администрации. На всём протяжении этого срока подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность устройств фиксации и передачу информации в центр обработки данных. На эти цели из бюджета выделено 210 млн рублей. Поставщик оборудования будет отобран уже 14 мая.

Напомним, как ранее сообщала редакция, власти Волгограда завершили разработку плана по четвёртой волне расширения платных парковочных пространств. Туда вошли парковки в Центральном районе на ул. Советской, ул. им. маршала Чуйкова, ул. им. Соколова, ул. Порт-Саида, ул. им. Гагарина, ул. 13-й Гвардейской, ул. им. Наумова, ул. Пражская, ул. Набережная 62-й Армии, ул. им. генерал-лейтенанта Воронина, ул. им. Володарского, ул. Коммунистическая, а также в Дзержинском районе на ул. им. Карла Либкнехта. Подробный список адресов вместе с интерактивной картой доступны в нашем материале.

Отметим, в планах властей за счёт коммерциализации парковок на новых улицах заработать 542,3 млн рублей: 401,8 млн рублей за счёт штрафов и 140,5 млн рублей за счёт оплаты пользования. При этом на обустройство 1645 машиномест предполагалось потратить 271,9 млн рублей. В начале апреля на эти цели муниципалитет уже выделял 70 млн рублей.

