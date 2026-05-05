В аэропорту Волгограда задержка авиарейсов превысила 22 часа





Из-за продолжительной атаки БПЛА в Волгограде аэропорт не может вернуться к нормальной работе. На утро 5 мая в воздушной гавани отложены и отменены 20 авиарейсов. Максимальная задержка превысила 22-часовую отметку.

С 16:20 4 мая на 10:45 5 мая отложен прилёт рейса № DP 517 из Санкт-Петербурга авиакомпании «Победа». С 16:55 на 9:25 смещено прибытие московского рейса № DP 6969 этого же перевозчика. С 18:00 на 08:40 перенесён рейс № Y7 951 из Екатеринбурга и Самары компании NordStar. С 18:30 на 09:40 перенесён рейс № SU 1182 «Аэрофлота» из Москвы и Саратова. С 20:10 на 11:55 отложен рейс из Санкт-Петербурга № DP 617. С 21:25 и 22:35 на 09:25 перенесены московские рейсы Победы № DP 6967 и № DP 6971.

Корректировки затронули и рейсы, намеченные на утро 5 мая. С 9:30 на 11:30 отложен вылет московского рейса № SU 1180 «Аэрофлота». Отменён прилёт московского рейса SU 1186 компании «Аэрофлот», изначально запланированного на 19:25 4 мая.

Массовый сбой скорректировал и расписание вылетов самолётов. Рейс № 5N 512 в Санкт-Петербург компании Smartavia должен вылететь с задержкой в 22 часа в 10:05 5 мая. Ещё один питерский рейс № DP 518 «Победы» должен был вылететь в северную столицу в 16:45 4 мая, однако фактически покинет воздушную гавань в 10:50.

Московский рейс № DP 6970 «Победы» отложен с 17:20 на 9:50. Вылет рейса № SU 1773 в этом же направлении «Аэрофлот» отложен с 17:50 на 11:30. Рейс № Y7 952 компании NordStar в Екатеринбург перенесён с 18:10 на 09:40. Рейс № DP 618 в Санкт-Петербург «Победы» отложен с 20:35 на 12:25. Московские рейсы этой же компании № DP 6968 и DP 5972 перенесены с 21:50 и 23:00 и на 09:45 и 10:10. С 10:30 на 12:30 отложен вылет московского рейса № SU 1181 «Аэрофлота», запланированный на 5 мая.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 4 мая в 15:17 в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. В 15:59 Росавиация закрыла воздушное пространство региона для гражданской авиации. Около полуночи в регионе была объявлена ещё и ракетная опасность. По данным мониторинговых каналов, в приграничных областях фиксировались пуски ракет «Фламинго». Кроме того, в период с 15:00 до 20:00 4 мая, а также с 20:00 4 мая до 7:00 5 мая Минобороны сообщало о сбитии над Волгоградской областью БПЛА.

Фото из архива ИА «Высота 102»